Lunedì 27 giugno. Giornata di bel tempo sull’intera regione con solo delle innocue velature in transito, anche se non si esclude qualche addensamento pomeridiano sulle Alpi Liguri. Venti: moderati o tesi dai quadranti settentrionali a ponente, deboli o al più moderati di direzione variabile altrove. Mari: prevalentemente poco mosso, localmente mosso a ponente. Temperature: in ulteriore aumento.

Martedì 28 giugno. L’entrata di aria più fresca in quota determina una giornata variabile ed a tratti instabile, non si escludono locali temporali. Temperature in calo. Seguire i prossimi aggiornamenti.