Liguria. Aria secca proveniente dai quadranti settentrionali interesserà la nostra regione nei prossimi giorni determinando condizioni di cielo sereno e limpido. Temperature in moderato calo specie nelle aree interne.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 9 giugno avremo su tutta la regione prevalenza di cielo sereno e limpido. Nubi locali saranno possibili sull’estremo levante spezzino e sull’imperiese occidentale, qui con qualche isolato rovescio nel pomeriggio. Bel tempo altrove a parte un po’ di nuvolosità in transito da nord a sud nell’arco della giornata senza conseguenze.

Venti moderati da nord, da sud-ovest sull’imperiese e in tendenza lungo tutta la costa nel pomeriggio. In serata nuova rotazione a nord ovunque. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo. Temperature in lieve calo nelle zone interne, massime in locale aumento lungo la costa: sulla costa minime tra 16 e 20 gradi, massime tra 26 e 29 gradi; all’interno minime tra 6 e 14 gradi, massime tra 19 e 24 gradi.

Venerdì 10 giugno bel tempo su tutta la Liguria. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti forti da nord al primo mattino, in attenuazione fino a deboli nel pomeriggio. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature in lieve calo specie nelle aree interne.

Sabato 11 giugno generalmente sereno ovunque. Temperature in risalita.