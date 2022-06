Liguria. Alta pressione africana in temporanea e lieve attenuazione nella giornata di oggi, sabato, 25 giugno, per il passaggio di aria più fresca atlantica sul nord Italia. Nuovo deciso rinforzo dell’anticiclone da domani, domenica 26, con temperature in ulteriore aumento. Sono le previsioni degli esperti del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 25 giugno, fino all’alba molte nubi sul settore centro-orientale con qualche piovasco o rovescio specie nelle aree interne, a ponente solo locali addensamenti. Nel pomeriggio deciso miglioramento lungo la fascia costiera; permarranno nubi nelle zone interne ma non associate a ulteriori fenomeni. Venti moderati da sud ovest, mare mosso, temperature in lieve calo: saranno comprese sulla costa tra 19 e 26 gradi, nell’interno tra 10 e 25.

Domani, domenica 26 giugno, il cielo tornerà sereno quasi ovunque. Addensamenti pomeridiani sulle Alpi Liguri e Appennino orientale ma senza piogge. Le temperature saranno in nuovo aumento.

Lunedì 27 giugno velature sparse in un contesto di cielo lattiginoso. Vento debole, temperature in ulteriore e lieve aumento.