Liguria. Alta pressione e bel tempo sulla nostra regione almeno fino a lunedì 13 giugno. Ecco le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 11 giugno, tempo stabile ovunque. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo. Venti deboli da nord al mattino, da sud nel pomeriggio. Mare quasi calmo o poco mosso. Temperature in lieve aumento nei settori interni, saranno comprese sulla costa tra 18 e 30 gradi, nell’interno tra 11 e 33.

Domani, domenica 12 giugno, ancora condizioni di tempo stabile e soleggiato. Eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo. Venti deboli in prevalenza dai quadranti meridionali. Mare poco mosso, quasi calmo in serata. Temperature: in ulteriore aumento nelle aree interne, in lieve calo lungo le coste.

Per lunedì 13 giugno si attendono un po’ di velature, ma in un contesto di tempo soleggiato. Temperature stabili.