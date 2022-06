Mercoledì 8 giugno Licia Ronzulli a Genova per la manifestazione di Forza Italia a Palazzo Ducale

Genova. La senatrice Licia Ronzulli, presidente della Commissione parlamentare bicamerale per l’infanzia e l’adolescenza e responsabile nazionale di Forza Italia per i rapporti con gli alleati, sarà domani a Genova per intervenire alla manifestazione del partito in vista delle elezioni comunali e municipali del 12 giugno. L’evento, a cui parteciperà anche il sindaco Marco Bucci, avrà luogo presso “Le Terrazze del Ducale” a partire dalle ore 18.00. Interverranno anche il coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco, gli onorevoli Roberto Cassinelli e Roberto Bagnasco e il capogruppo in Regione Claudio Muzio. Saranno presenti i candidati azzurri in Comune e nei Municipi.

“Insieme alla senatrice Ronzulli, che ringraziamo per la sua presenza, incontreremo cittadini, militanti e sostenitori per ribadire il nostro impegno e le nostre proposte per Genova e per presentare anche le grandi battaglie che Forza Italia ha portato e sta portando avanti a livello nazionale”, dichiarano i dirigenti locali del partito. “Illustreremo i risultati ottenuti a tutela delle famiglie e delle imprese in questi due anni di pandemia e in questi mesi di difficoltà economica legata anche alla guerra in Ucraina”, proseguono.

“In particolare porremo l’accento sul tema della difesa della casa, che rappresenta il frutto di anni di sacrifici, di lavoro e di risparmi da parte degli italiani e costituisce per il presidente Silvio Berlusconi e per Forza Italia un cardine imprescindibile di una politica attenta alla realtà concreta delle persone, oltre che un elemento di capitale importanza a livello sociale. E’ proprio grazie all’iniziativa del nostro movimento politico se nella riforma del catasto in discussione alle Camere è stato evitato nelle scorse settimane un inaccettabile salasso a carico delle famiglie, che sarebbe diventato realtà qualora nella legge fosse stato inserito il riferimento al valore patrimoniale degli immobili”, sottolineano ancora gli esponenti azzurri.

“Di questo parleremo domani con la senatrice Ronzulli, oltre che del nostro impegno per Genova nel mandato appena concluso e in quello che verrà, nel quale vogliamo giocare un ruolo ancor più di primo piano a fianco del sindaco Bucci”, concludono i rappresentanti di Forza Italia.