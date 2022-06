Mercoledì 8 giugno al Che festival incontro sulla parità con Monica Cirinnà, Cristina Lodi e Teresa Bruneri

Genova. Mercoledì 8 giugno 2022, alle ore 16, al Music For Peace (Via Balleydier, 60) è in programma l’incontro/dibattito “La democrazia senza parità non è democrazia”, all’interno della manifestazione “Che Festival 2022”.

Durante l’evento interverranno la senatrice Monica Cirinnà, la presidente di UDI Genova Teresa Bruneri e la candidata in consiglio comunale del Partito Democratico Cristina Lodi. Modera l’incontro la giornalista Erica Manna.

“Finché nel nostro Paese non ci sarà parità di genere non ci sarà democrazia – spiega la candidata consigliera comunale Cristina Lodi – Purtroppo, in Italia la disparità rappresenta ancora un problema consistente. Basti pensare a tutte quelle donne che, nella nostra città, sono costrette a lasciare il lavoro per badare ai figli. Situazione che nell’ultimo periodo ha interessato quasi 500 donne, a fronte di 160 uomini”.

“La città è responsabile diretta di alcuni servizi di welfare che devono sostenere l’autonomia e l’indipendenza femminile sia nei lavori di cura familiari che nella assistenza alle persone fragili. I servizi essenziali come gli asili nido devono essere gratuiti per chi è in difficoltà e per sostenere il mantenimento del lavoro delle donne. È necessario istituire un Tavolo Comunale Politiche di Genere con funzioni propositive e consultive a supporto dell’attività dell’amministrazione e incentivare politiche di parità nei settori di competenza comunale, dai ruoli apicali a quelli base favorendo la valorizzazione delle eccellenze al femminile”, continua.

“La parità di genere non riguarda solo le donne, ma tutta la comunità. Una città che sia a misura di donna è una città che consente alla sua comunità di crescere di più, meglio e in armonia. È, inoltre, uno dei principali obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile”, conclude.

Per accedere al “Che Festival” di Music for Peace non si paga alcun biglietto, ma si raccolgono materiali di prima necessità che saranno poi distribuiti alle famiglie bisognose. Info su https://chefestival.it/