Le “memorie di una scrutatrice nell’era dello Spid” fanno davvero ridere (anche se c’è poco da ridere)

Memorie di una scrutatrice nell’era dello Spid e del PagoPa (dopo molti anni di assenza dalle scene).

1) La foresta amazzonica porge cordiali saluti: sette schede formato lenzuolo per ogni elettore, i verbali in sestuplice copia, le buste, le liste, i manuali per il presidente, i tabelloni dei candidati (in due parti e sestuplice copia) ma soprattutto le istruzioni su come si chiudono le scatole.

2) Il compenso elettorale aggiornato per l’inflazione… del 1984: la gioia con cui passi circa 26 ore seduta sulla sedia di un alunno di seconda elementare e ritorta sul suo banco, e pensi con una punta di invidia alla tua omologa di Tresnuraghes, provincia di Oristano, dove l’unico candidato sindaco prende inspiegabilmente il 100% delle preferenze dei 57 elettori votanti, mentre tu sei ormai sotto ipnosi davanti al tabellone con 7 candidati sindaco, 19 liste comunali e 12 liste municipali, con una media di 30 candidati per ogni lista, di cui molti con tre cognomi e il soprannome.

3) Il diritto di voto è inviolabile: se per caso non risulti nell’elenco degli elettori di una sezione, non ti preoccupare! Il Comune predispone un servizio nella sede del seggio che, attraverso un filo diretto con l’ufficio anagrafe, ti ristampa la scheda elettorale in modo che tu possa esercitare il tuo diritto. Ah no aspetta… non siamo mica in Norvegia!!!

Ora chiamiamo l’ufficio elettorale e capiamo! Non rispondono, se vuoi puoi attendere qui mentre proviamo a prendere la linea…eccoti questa comodissima sedia di Barbie. (Due ore dopo) Eccoci! Allora, ti hanno cambiato la sede in cui votare…ah non ti avevano informato? Probabilmente volevano farti una sorpresa! Dunque, devi andare all’ufficio anagrafe – non ti preoccupare, lo riconoscerai facilmente: circa un chilometro prima vedrai la fine della coda per entrarci…sai questa cosa oggi è stranamente successa a moltissime persone. Come dici? Ci sono 46 gradi all’ombra e tu hai 87 anni e il bastone e non sai se te la senti di fare tutta quella strada? Beh ma mica vorrai rinunciare a esercitare il tuo diritto di voto!

A parte tutto, la mia stima va come sempre alle persone che hanno passato gli “anta” e danno a tutti una grande lezione di educazione e coscienza civica. Soprattutto in una città dove il sindaco lo hanno deciso meno del 25% degli aventi diritto.

P.S. per il ragazzo che alle 22.45 di domenica ci teneva a esercitare il suo diritto di voto, dopo aver rinnovato correttamente la scheda elettorale alle 7 del mattino e lavorato 14 ore, e non ha potuto perché il suo nome era magicamente sparito dalla lista degli elettori… mi dispiace che tu debba vivere in un paese di merda. Scappa in Norvegia se puoi… oppure trasferisciti a Tresnuraghes e candidati alle prossime elezioni, così diamo un po’ di filo da torcere agli scrutatori.

*L’autrice è, oltre che scrutatrice, attrice e autrice teatrale