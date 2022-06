Mascherine alla maturità, il sottosegretario Costa: “Si va verso stop all’obbligo, mercoledì la decisione””

Genova. “Proficuo incontro tra i ministri Bianchi e Speranza. Ha prevalso il buon senso: gli esami di maturità si faranno senza mascherine”. E’ quanto dichiara il sottosegretario di Stato alla Salute Andrea Costa (Noi con l’Italia), commentando la decisione sullo stop all’obbligo delle mascherine agli esami di maturità.

“Al prossimo Consiglio dei Ministri previsto per mercoledì potrà essere individuato il provvedimento – ha aggiunto Costa – I nostri ragazzi e le nostre ragazze potranno affrontare finalmente una delle prove scolastiche, tra le più impegnative della propria carriera, comunque in sicurezza, seppur senza alcuna restrizione. Ho fatto mia, sin da subito, insieme al partito che rappresento, Noi con l’Italia, questa battaglia e sono decisamente soddisfatto del risultato raggiunto”.

“Ho sempre sostenuto che in questo specifico caso la decisione fosse principalmente politica e che ci fossero le condizioni, anche sanitarie, per prevedere lo stop all’obbligo di questi dispositivi di protezione. Ancora una volta è stata la politica ad assumersi la responsabilità delle scelte. Ringrazio il presidente Draghi e i Ministri Speranza e Bianchi per l’ascolto e la sensibilità dimostrata – ha concluso – Abbiamo compiuto un passo decisivo e ottenuto un precedente importante verso il conseguimento dell’obiettivo che si è prefissato il Governo per il prossimo anno scolastico: iniziare la scuola in presenza e senza mascherine”.