Marittimo schiacciato da una porta stagna a bordo di un traghetto Moby: indagati comandante e direttore di macchine

Genova. Il comandante della Moby Tommy arrivata a Genova sabato mattina e il direttore di macchina sono indagati dalla procura di Genova per lesioni colpose per l’incidente che ha visto un ufficiale della sala macchine restare schiacciato in una porta stagna della stessa nave.

L’ufficiale, Cosimo Mariuccio, 42 anni, era stato ricoverato in gravi condizioni all’ospedale San Martino di Genova. La nave è ripartita la sera stessa ma l’apertura di un fascicolo da parte del sostituto procuratore Gabriella Marino ha consentito di inviare in loco un tecnico del Rina che ha effettuato un sopralluogo e alcune riprese e di prelevare le leve della porta che sono state sostitutite con altre per consentire il funzionamento della porta stessa.

L’iscrizione dei due ufficiali nel registro degli indagati è per la procura un atto dovuto, utile a consentire gli accertamenti in contraddittorio. In base ai primi rilievi effettuati subito dopo l’incidente la porta sembrava funzionare correttamente: resta da capire se si sia trattato di un blocco momentaneo.

L’ufficiale si trova al momento ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione del nosocomio genovese: è intubato e presenta un grave trauma cranico-facciale con emorragia cerebrale.