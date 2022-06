Maresca: “È stato un onore essere assessore al porto, grazie alla comunità marittima genovese”

Genova. “Devo dire che sono stati anni intensi, abbiamo lavorato in stretta sinergia con la comunità marittima, ho cercato, per quello che potevo, di essere un riferimento anche di mediazione tra la città e il porto”. Così l’assessore al Porto Francesco Maresca, candidato con la lista Toti per Bucci.

“Ma ci sono tante cose da realizzare, la zona logistica semplificata insieme alla green logistic valley, portare più risorse del piano nazionale di resilienza per lo sviluppo di tutti i settori del Porto, anche le riparazioni navali su cui la nostra città deve investire perché sono migliaia posti di lavoro che devono essere incrementati anche con un nuovo bacino di carenaggio più grande”.

“Il porto è il vero motore della città, puntiamo su quello per il futuro, come risorse e progetti. Come Istituzioni locali dobbiamo creare una visione che interpreti le esigenze del lavoro e delle aziende, per svilupparsi e aumentare l’indotto necessitiamo di una visione programmatica. Possiamo costruire tutte le opere di rigenerazione urbana bellissime, ma non devono intaccare i posti di lavoro portuali e lo sviluppo del settore marittimo”, conclude Maresca.