Marco Bucci di nuovo sindaco di Genova, per lui vittoria al primo turno

Genova. A circa metà dello spoglio il risultato appare ormai chiaro: è ancora Marco Bucci il sindaco di Genova. Quando le sezioni scrutinate sono 401 su 656 i numeri sono netti: per il sindaco uscente il 55,90% dei consensi, mentre il candidato del centrosinistra Ariel Dello Strologo si ferma al 37,70%. Un divario già preannunciato ieri dagli exit poll e confermato prima dalle proiezioni e poi dai dati in arrivo dai seggi.

Il dato, naturalmente, è ancora provvisorio; ma se al point di Bucci i sorrisi sono ancora cauti, dai leader del centrodestra arrivano già dichiarazioni nette. E anche Dello Strologo ha già “riconosciuto” la vittoria del rivale, chiamandolo per complimentarsi e chiedergli di “fare il meglio per Genova”.

Ore 18.05 – Con 362 sezioni scrutinate su 656 Bucci è al 55,64% contro il 37,66% di Dello Strologo.

Ore 17.45 – Superata la metà delle sezioni da scrutinare: sono 338 su 656. Marco Bucci resta in vantaggio al 55,68%, Ariel Dello Strologo insegue al 37,85%, poi Mattia Crucioli al 3,57% e Antonella Marras all’1,87%. Per il Consiglio comunale, con 312 sezioni scrutinate su 656, si classificano il Pd al 21,08%, Vince Genova 18,72%, FdI 9,39%, Toti per Bucci 9,25%, Lega 6,89%, Genova Civica 6,17%, Europa Verde Sansa Linea Condivisa 5,05%, Genova Domani 4,69%, M5s 4,59%, Forza Italia 3,84%, Uniti per la Costituzione 3,54%, Udc 2,09%, La Sinistra Insieme 1,87%, Sinistra Italiana 1,48%

Ore 17.00 – A tre ore dall’inizio dello spoglio sono state scrutinate 225 sezioni su 656, oltre un terzo. Il risultato appare netto: Bucci 55,99%, Dello Strologo 37,78%, Crucioli 3,48%, Marras 1,82%. Per il consiglio comunale, con 209 sezioni su 656, il Pd si conferma in testa col 21,39%, Vince Genova 18,83%, FdI 9,36%, Toti per Bucci 9,20%, Lega 7,18%, Genova Civica 5,98%, Europa Verde Sansa Linea Condivisa 4,91%, Genova Domani 4,66%, M5s 4,64%, Forza Italia 3,89%, Uniti per la Costituzione 3,38%, Udc 2,12%, La Sinistra Insieme 1,82%, Sinistra Italiana 1,38%

Ore 16.30 – Al point di coalizione del centrodestra in largo XII Ottobre è presto per festeggiare – si aspetta un numero più alto di sezioni scrutinate – ma le proiezioni rendono ottimisti staff, candidati e attivisti.

Ore 16.00 – A due ore dall’inizio dello spoglio lo scrutinio è arrivato circa al 10% del totale delle sezioni. Per quanto riguarda l’elezione del sindaco, con 78 sezioni su 656 (22.281 votanti), Bucci guida al 57,17%, Dello Strologo segue al 36,84%, Crucioli al 3,16%, Marras all’1,85%. Sul consiglio comunale, con 69 su 656 sezioni (18.293 votanti), il Pd è primo partito al 21,01%, segue Vince Genova al 18,42%, terzo FdI al 9,55%. Poi lista Toti per Bucci al 9,22%, Lega al 7,25%, Genova Civica 5,88%, M5s 5,04%, Genova Domani 4,85%, Europa Verde Sansa Linea Condivisa 4,77%, Forza Italia 3,92%, Uniti per la Costituzione 3,25%

Ore 15.53 – La seconda proiezione Swg per La7 dà Bucci al 54,20% con la coalizione di centrodestra in suo sostegno al 54,10%: Vince Genova al 13,90%, Fratelli d’Italia al 10,10%, Lega all’8,7%, Toti per Bucci all’8,20%, Genova Domani al 6,60%, Forza Italia 4,10%, altri centrodestra al 2,50%.

Ore 15.25 – Altra proiezione, quella del consorzio Opinio per la Rai: Bucci al 54,1%, Dello Strologo al 38,4%, Crucioli al 3%, Marras al 2,5%. Copertura del campione al 5%

Ore 15.22 – Proiezioni di Tecnè per Mediaset su una copertura del 36%: Bucci al 54,5% dei consensi, mentre l’esponente del centrosinistra, Ariel Dello Strologo, si fermerebbe al 35,5%. La copertura è del 36%

Ore 14.57 – Prima proiezione di Swg per La7: Bucci al 55,9%, Dello Strologo al 35,6%

Ore 14.33 – Scrutinata la prima sezione, la numero 172 in Valpolcevera sulle alture di Bolzaneto: Bucci al 56,34%, Dello Strologo al 33.80%. Pd e Vince Genova in testa al 18,84%, FdI al 13,77%.