Manifesti no vax alla Spezia, la solidarietà della lista Toti

Genova. “Ancora una volta è necessario dichiarare solidarietà a chi ha lavorato per il bene comune, si è impegnato prendendosi responsabilità e oneri della gestione di una situazione difficile, sconosciuta e riceve attacchi personali, pesanti, ingiustificati. Ministro Speranza, Presidente Toti quale assessore alla sanità ligure, sottosegretario Costa e presidente del consiglio superiore di sanità, Locatelli, sono stati accostati a simboli dittatoriali e diffamati con cartelloni posti sugli spazi elettorali spezzini” Così in una nota la lista Toti su quanto avvenuto alla Spezia.

“Il simbolo è noto, quella doppia V cerchiata che rappresenta i no-vax. Il metodo anche: insultare, imbrattare, accusare. Un’autodefinizione di se stessi: non libero pensiero, ma incapacità di dialogare nelle opportune sedi e nei modi consoni. Un modo di agire che non si può non condannare, perché va al di là del rispetto di ogni scelta personale” prosegue la nota.

“Per questo la linea della Lista Toti rifiuta fermamente quanto accaduto ed esprime massima solidarietà a chi è stato fatto oggetto di questo vile e volgare attacco