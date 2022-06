Litiga con l’ex-compagna, la picchia e le sottrae il marsupio: la polizia lo arresta per rapina

Genova. La polizia di Stato ha arrestato un 34enne per il reato di rapina. L’uomo, sabato sera, ha incontrato la ex-compagna in via Gramsci, a Genova. Gli animi si sono scaldati in fretta ed è scoppiata una lite furiosa, durante la quale il 34enne ha seguito la donna, le ha strappato il telefono dalle mani e l’ha colpita con un pugno al volto mentre lei cercava di riappropriarsene.

Non contento, ha continuato a spingere a terra la malcapitata e dopo averle sottratto anche il marsupio, ha cercato di dileguarsi. E’ scappato nella vicina via del Campo.

L’episodio non è sfuggito a una volante della polizia. Gli agenti sono riusciti a fermare il 34enne prima che se ne perdessero le tracce. La donna è stata dimessa dal pronto soccorso con una prognosi di sette giorni. In mattinata la direttissima.