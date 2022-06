Linea del Campasso, dopo l’estate via ai lavori. Il commissario: “Riqualificheremo il quartiere”

Genova. Inizieranno a breve i lavori sulla linea ferroviaria del Campasso che collegherà il porto di Genova al Terzo Valico passando tra le case di Sampierdarena e Certosa. Ad annunciarlo il commissario straordinario Calogero Mauceri oggi in audizione davanti alla commissione Trasporti della Camera, confermando che è in fase di studio un “intervento innovativo per rendere questo importantissimo progetto compatibile con la vita dei genovesi che abitano in quei quartieri”, come anticipato un mese fa dal sindaco Marco Bucci.

“Siamo in attesa dell’autorizzazione ambientale da parte della Regione – ha spiegato Mauceri -. Ci aspettiamo entro fine giugno-inizio luglio la conclusione del procedimento per poi avviare l’attività subito dopo l’estate“. Il commissario ha confermato che su questa linea non passeranno treni con merci pericolose: “La soluzione è farli transitare sulla linea sommergibile adeguandola“. Ma le preoccupazioni degli abitanti restano molto alte, a cominciare dall’impatto acustico. “Attueremo le migliori tecnologie un corridoio silenzioso europeo con tappetini anti vibrazioni, barriere anti rumore, essenze arboree e illuminazioni”, ha assicurato Mauceri.

Ma le misure già previste dal progetto potrebbero non bastare, come evidenzia anche lo studio preliminare che individua più di 3mila unità abitative colpite dal passaggio dei treni, uno ogni mezz’ora secondo il piano di esercizio. “Abbiamo un grande progetto di riqualificazione di tutto il quartiere – ha annunciato oggi Mauceri -. Non posso dire di più perché siamo in una fase delicata di quantificazione delle risorse e della copertura finanziaria che stimiamo di poter risolvere nel giro di qualche settimana. Ma sarà innovativo perché sarebbe la prima attuazione della direttiva Draghi sulla sostenibilità delle opere ferroviarie”.

Già nelle scorse settimane Rfi aveva confermato l’esistenza di una “ipotesi progettuale” che comprendeva verde pubblico e parcheggi per il Campasso e per la zona di via Ardoino, il punto più critico dell’intero tracciato. Durante l’ultimo sopralluogo in zona alla presenza del sindaco e del responsabile del progetto Mariano Cocchetti erano state menzionate tettoie da integrare alle barriere fonoassorbenti già installate negli anni scorsi, con l’eventualità – se non si dovesse trovare una soluzione efficace – di espropriare le abitazioni interessate dal passaggio dei treni. L’idea è quella di aggiungere un “elemento di congiunzione” che possa essere sfruttato anche per altre funzioni urbane.

La linea del Campasso, secondo le previsioni di Rfi, sarà pronta per essere attivata nel 2024 insieme al Terzo Valico. Nel frattempo proseguono anche i lavori del nodo ferroviario che porterà nuovi binari e una separazione del traffico a lunga percorrenza da quello locale, con la possibilità di creare un vero servizio metropolitano urbano. Sulla tabella di marcia la prima a essere completata sarà la galleria Colombo tra Brignole e Principe (dicembre 2023), poi la San Tomaso sulla stessa tratta (giugno 2024). Nel tratto Voltri-Fegino i lavori dovrebbero concludersi alla fine del 2023. Confermata la nuova stazione di Voltri con 4 binari di cui due attestati e la nuova fermata di Palmaro per i treni locali.

Per quanto riguarda il Terzo Valico la fine dei lavori è prevista per dicembre 2024, ma Mauceri conferma che è possibile uno “slittamento di qualche mese nel 2025 a causa delle difficoltà tecniche nella parte centrale”. Il tratto critico è quello tra le finestre di Castagnola e Cravasco: “Abbiamo difficoltà notevoli dovute a comportamenti geomeccanici della montagna e alla presenza di gas, questo comporta tecniche di scavo molto prudenti con rese molto inferiori – ha spiegato Mauceri -. Per fine anno prevediamo il completamento di 11 chilometri di scavo, per il 2023 rimarrebbero 7 chilometri per completare l’intero scavo del Terzo Valico”. Ad oggi sono 70,5 i chilometri di gallerie già scavate su un totale di 88,3 chilometri, una quota pari all’80,3%.