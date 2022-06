Liguria Pride Village, Sinistra italiana: “Vogliamo un Comune che torni a patrocinare questi eventi”

Genova. A partire da oggi, sabato 4, fino a domenica 12 giugno, si terrà il Liguria Pride Village. Si tratta, come spiega Sinistra italiana in una nota diffusa, di “una grande festa, perché quest’anno si torna a festeggiare liberi dalle restrizioni imposte dalla pandemia che ha caratterizzato gli anni scorsi e perché nel 2022 il movimento LGBT+ italiano compie 50 anni da quando a Sanremo il 5 aprile 1972 venne contestato il primo Congresso internazionale di Sessuologia- Comportamenti devianti della sessualità umana”.

E prosegue: “Da allora, fortunatamente molte cose sono cambiate grazie al gruppo di attiviste/i/*che cinquant’anni fa ebbe il coraggio di scendere in piazza a protestare e da allora non si è più fermato. E non si fermerà sino a che non si riuscirà a rompere le gabbie dei generi, perché ogni definizione è rigida”.

Poi continua ancora: “Al grido gioioso di #SIAMO FUORI il Coordinamento Liguria Rainbow tiene a sottolineare che i nove giorni di pride permetteranno di occupare con i propri corpi lo spazio pubblico nel nome dei diritti per tutte, tutti e tutt*, affinché ciò che attiene alla sfera personale si faccia politico, perché comunque ancora oggi, nonostante i passi avanti conquistati, occorre che trovi visibilità e parole per dirsi, una collettività che ne riconosca le radici comuni, spazi di espressioni e confronto, obiettivi e pratiche che indichino strade alternative”.

E conclude: “Sinistra Italiana condivide le battaglie del Coordinamento Liguria Rainbow e delle associazioni che vi collaborano, perché crede sia fondamentale #USCIRE FUORI da quel modello rigido di normalità che negli anni ha portato a discriminare e a creare minoranze. Vogliamo stare accanto e sostenere un Pride di persone, vogliamo un Comune che torni a patrocinare gli eventi del Pride, perché crediamo, come ha sottolineato il Coordinamento che “Non si tratta di essere minoranza che chiede tutele, ma parte dell’Umanità che dal margine in cui è stata socialmente relegata può mettere in discussione quel modello rigido di normalità che nei fatti genera frustrazione anche tra chi pensa di farne parte ” naturalmente” ed esserne avvantaggiata/o. Sinistra Italiana si riconosce nelle lotte delle donne, delle femministe, delle persone LGBT+, perché è costituito da persone che hanno fatto parte e fanno parte dei movimenti che hanno lottato e lottano per i diritti delle PERSONE. Perché noi crediamo nelle persone, e auspichiamo che impegnandoci accanto alle lotte per i diritti di TUTTE/I/* si giunga ad usare una unica parola che ci permetta di affermare che il mondo è fatto di PERSONE”.