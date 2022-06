“Liguria delle arti” sbarca a Campo Ligure tra filigrana, storia e musica

Campo Ligure. La quinta edizione di Liguria delle arti, partita il 24 giugno a Savona con un benaugurante tutto esaurito e calorosi applausi, prosegue con due nuove date ravvicinate: giovedì 30 giugno a Campo Ligure e venerdì 1 luglio a Ceranesi.

Liguria delle arti ha già visitato Campo Ligure per scoprire una strepitosa pala d’altare di Bernardo Strozzi: quest’anno, quella nel suggestivo borgo della Valle Stura, che per le specie naturali intatte è stato inserito nel Geoparco europeo del Beigua, è una tappa fondamentale per il tema di questa edizione ossia la celebrazione della maestria artigiana. Tappa che, grazie alla collaborazione con il Comune di Campo Ligure e con l’Associazione Intrecci Preziosi, inizierà fin dalle 15.30 con l’apertura straordinaria del Museo della Filigrana “Pietro Carlo Bosio” (Via della Giustizia 1), un forziere carico di creazioni concepite e realizzate con la tenacia, la dedizione e la sapienza artigianale, elementi che sfuggono alla dittatura dei tempi di produzioni moderni e che rendono ognuno di questi oggetti un unicum. In occasione di questo evento le botteghe e i laboratori di filigrana resteranno aperti fino a tarda sera.

La giornata avrà il suo culmine alle ore 21 nella splendida cornice del Castello di Campo Ligure dove la storica dell’arte Beatrice Astrua racconterà l’antica arte della filigrana e la storia del museo locale. Con la consueta, armonica commistione di arti, insieme alla narrazione storica non mancheranno la musica dal vivo del giovane violinista emergente Filippo Taccogna del Conservatorio Paganini di Genova che eseguirà brani del nostro Paganini oltre alla celebre Paganiniana composta dal violinista Nathan Milstein, e la recitazione con l’attore Pino Petruzzelli che leggerà brani tratti da L’uomo artigiano di Richard Sennett e dai libri dell’amato Don Gallo, sacerdote nativo di Campo Ligure e prete degli ultimi, come amava presentarsi egli stesso. In scena con gli artisti ci saranno le maestre filigraniste campesi immerse nel proprio lavoro così prezioso e identitario di questo borgo e dell’eccellenze del nostro Paese.

L’appuntamento è per giovedì 30 giugno alle 21 presso il Giardino dei Frati del Castello di Campo Ligure. La serata si svolge in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge. L’ingresso è libero.

In caso di maltempo l’evento è spostato dentro il vicino Auditorium.

Scopri tutti gli appuntamenti su www.teatroipotesi.org, su www.lamialiguria.it e sulla pagina Facebook di Pino Petruzzelli.

Il progetto ideato e diretto da Teatro Ipotesi è realizzato in collaborazione con Regione Liguria, G.O.G – Giovine Orchestra Genovese, Conservatorio Paganini di Genova, Conservatorio Puccini della Spezia e grazie al sostegno di Coop Liguria.