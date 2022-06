Liguria 77: la Regione promuove una campagna turistica di 32 video per le Bandiere Blu

Liguria. “Liguria 77” è la nuova campagna estiva di Regione Liguria di valorizzazione del primato raggiunto, con il maggior numero di Bandiere Blu conquistate a livello nazionale: 77 è infatti il numero delle spiagge e degli approdi liguri che, nel 2022, hanno conquistato l’ambito riconoscimento, di grandissimo valore turistico e ambientale, che la Regione ha deciso di promuovere a livello locale, nazionale e internazionale.

I Comuni liguri che hanno ottenuto la Bandiera blu sono 32, per un totale di 63 spiagge, a cui si aggiungono 14 approdi per un totale di 77, un numero che certifica l’elevatissima qualità delle spiagge, dell’acqua e dei porti della nostra regione, un risultato che conferma il nostro mare come il migliore d’Italia.

La campagna “Liguria 77” si sviluppa attraverso 32 video, uno per ogni Comune premiato con la certificazione europea Fee (Foundation for Environmental Education): immagini aeree, riprese subacquee e interviste agli abitanti del luogo e ai turisti per raccontare cosa rende uniche le nostre località. I video saranno diffusi già a partire dai prossimi giorni sui canali social ufficiali di Regione Liguria e dell’Agenzia di promozione turistica InLiguria, da parte dei singoli comuni coinvolti e sul sito www.lamialiguria.it.

I filmati realizzati da Regione Liguria verranno proposti durante una serata speciale con la partecipazione di una rappresentanza dei sindaci dei Comuni premiati, che racconteranno le potenzialità di questo primato per lo sviluppo del nostro turismo e come si è arrivati a ottenerlo. Un 33esimo video racconterà unitariamente il più bel mare d’Italia e rappresenterà la Regione Liguria alla prossima edizione del Salone Nautico di Genova.

“Il mare della Liguria è un patrimonio unico al mondo – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – la nostra regione è ancora una volta la prima d’Italia per località balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio: con questa campagna vogliamo raccontare a tutti non solo la bellezza della Liguria e delle nostre spiagge, ma anche quanto sia accessibile e sostenibile il turismo e quanti servizi di qualità e ambientalmente sostenibili siano offerti dalla nostra portualità. Il record di Bandiere blu non è solo sinonimo di un mare limpido e cristallino, ma anche di servizi d’eccellenza”. “La promozione del nostro territorio – aggiunge Toti – è una scelta vincente: la stagione 2022 si annuncia di grandissimo successo per il comparto turistico della nostra regione. I numeri raccolti finora e le previsioni ci dicono – conclude – che la Liguria ha colto in pieno la ripartenza”.

“Un ulteriore segnale di attenzione e divulgazione di Regione Liguria – commenta il vice presidente con delega al Marketing Territoriale Alessandro Piana – sulle tematiche ambientali, sul nostro mare per tutelarlo a 360 gradi, come dimostrano anche le attività di ricerca e i progetti educational di ultima generazione. La qualità delle acque e dei servizi sono indiscutibili elementi di forza della Liguria e spesso dalla costa si parte anche alla riscoperta del ‘mare verde’, quell’entroterra ricco di sapienza antica e di sapori. Inoltre, le Bandiere Blu non rappresentano solo una grande attrattiva, ma un simbolo di identità per le comunità locali e un collante valoriale per tutti coloro che scelgono la Liguria come destinazione per un’estate sempre più lunga, grazie al nostro clima eccezionale e ad apposite politiche di destagionalizzazione”.

“Nella griglia di partenza dell’estate 2022 la Liguria parte per prima col numero 77 – aggiunge l’assessore al Turismo Gianni Berrino – la campagna promozionale che si presenta va a valorizzare tutti quei borghi e quelle marine che hanno che hanno guadagnato la Bandiera Blu (32 per un totale di 77 tra spiagge e approdi) e che mettono proprio la Liguria ancora al primo posto per numero di località insignite dal prestigioso marchio di qualità. La campagna promozionale va a cogliere tutte quelle peculiarità che permettono alla Liguria di essere una grande terra di turismo balneare con grandi spiagge pluripremiate ricordando sempre che dal bellissimo nostro mare azzurro si vede sempre il mare verde del nostro meraviglioso entroterra”.

“Le Bandiere Blu sono un riconoscimento anche di tipo ambientale: siamo contenti di vedere la Liguria sul gradino più alto del podio – afferma l’assessore all’Ambiente Giacomo Giampedrone – in relazione alle nostre coste sulle quali abbiamo lavorato molto in termini sia di investimenti per migliorare la qualità delle acque sia di monitoraggi continui e costanti attraverso la nostra Agenzia per l’Ambiente sia di aumento della resilienza rispetto all’erosione marina. Sono temi sui quali abbiamo fondato il nostro agire per quanto riguarda le nostre splendide coste e la qualità del nostro mare: il primato ligure delle Bandiere Blu è un riconoscimento della qualità del nostro lavoro, un motivo di orgoglio e uno sprone a continuare in questa direzione”.

I Comuni liguri che hanno ottenuto le Bandiere Blu sono 32, per un totale di 63 spiagge e 14 approdi:

· IMPERIA: Bordighera, Sanremo, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, San Lorenzo al Mare, Imperia, Diano Marina

· SAVONA Ceriale, Borghetto Santo Spirito, Loano, Pietra Ligure, Finale Ligure, Noli, Spotorno, Bergeggi, Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure, Varazze

· GENOVA Camogli, Santa Margherita Ligure, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante, Moneglia

· LA SPEZIA Framura, Bonassola, Levanto, Lerici, Ameglia

Gli approdi Bandiera Blu 2022 sono invece:

· Imperia: Porto di Bordighera (Bordighera), Marina degli Aregai (Santo Stefano al Mare), Marina di San Lorenzo (San Lorenzo al Mare), Go Imperia (Imperia)

· SAVONA Marina di Andora (Andora), Marina di Alassio (Alassio), Marina di Loano (Loano), Vecchia Darsena Savona (Savona), Cala Cravieu (Celle Ligure), Marina di Varazze (Varazze)

· GENOVA Marina di Chiavari (Chiavari)

· LA SPEZIA Porticciolo di Portovenere (Porto Venere), Porto Mirabello (La Spezia), Porto Lotti (La Spezia)