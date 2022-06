L’hub della sala Chiamata chiude per l’estate, vaccinazioni Covid trasferite a Villa Bombrini

Genova. L’hub vaccinale della sala Chiamata del porto chiude “per ferie”. A comunicarlo è la Asl 3 in una nota.

“In considerazione dell’attuale situazione, caratterizzata da una diminuzione dell’attività vaccinale, l’hub Asl 3 di sala Chiamata del Porto sospende temporaneamente l’operatività a partire da lunedì 20 giugno- si legge -. L’hub riprenderà la consueta attività a a settembre”. Il 18 giugno sarà dunque l’ultimo giorno di attività prima della stagione estiva.

L’attività vaccinale anti Covid-19 prosegue comunque presso la sede di Villa Bombrini (via Muratori 5, a Cornigliano) dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14.30 in accesso diretto o con prenotazione tramite i consueti canali.

I cittadini già prenotati per la vaccinazione presso la sede di Sala Chiamata del Porto vengono contattati telefonicamente e informati del cambio di sede; per le richieste relative al green pass rimangono attivi gli uffici territoriali dedicati. Info a questo link. Per ulteriori informazioni è disponibile il numero Verde Infocovid 800 811 187, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15.