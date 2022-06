L’estate genovese del Teatro della Tosse è “Shakespeare by night” nel bosco della Villa di Voltri

Genova. Il Teatro della Tosse lascia lo scenario del giardino all’italiana della Villa della Duchessa di Galliera a Voltri per guidare il suo pubblico nel bosco del parco storico con il nuovo spettacolo estivo Shakespeare by night.

Dal 5 al 24 luglio (giornata di riposo lunedì), il pubblico potrà assistere alla tradizionale proposta estiva ‘a stazioni’, un marchio di fabbrica della Tosse, a piccoli gruppi, circa 30 persone, divisi in 9 ingressi ogni 15 minuti dalle 20 alle 22:30.

L’altra novità è che il giardino all’italiana sarà aperto a tutti, non solo a chi assiste allo spettacolo, a partire dalle 19 con una proposta gastronomica: servizio bar e ristorazione (fritti di pesce e panissa del Camugin e la cucina thailandese di Thai Sensation Food, con altre collaborazioni in via di definizione).

“Sarà uno spettacolo molto intimo − dice il regista Emanuele Conte − niente musiche o saltimbanchi. I personaggi di Shakespeare danno vita a un dialogo puro tra attori e pubblico. Non ci saranno solo monologhi, ma anche scene più articolate. Ci è piaciuto ampliare lo scenario, visto che il giardino è solo un dodicesimo della dimensione del parco. Si parte dall’antico teatrino della Duchessa, un vero gioiello, e si sale verso le grotte, le cascate”.

Le scarpe comode sono caldamente consigliate per tutti.

Non è stato facile scegliere cosa proporre: “I testi di Shakespeare sono modernissimi, danno una grande tridimensionalità ai personaggi. Non c’è una separazione netta tra buoni e cattivi. Per questo è un piacere ritrovarlo”, aggiunge Conte.

Ecco allora Ofelia, Calibano, i Beccamorti, le streghe di Macbeth, Giulietta, Puck e molti altri.

Gli attori sono quelli della compagnia più qualche novità: Alessandro Bergallo, Enrico Campanati, Pietro Fabbri, Rita Falcone, Susanna Gozzetti, Edda Marrone, Gianni Masella, Sarah Pesca, Graziano Sirressi, Mariella Speranza, Marco Taddei, Matteo Traverso.

E chissà che non capiti di essere accompagnati dalle lucciole durante il percorso, come spesso è accaduto ai membri dell’Associazione Amici della Villa Duchessa di Galliera durante qualche lavoro notturno di manutenzione.

Il biglietto costa 18 euro. Over 65 15 euro; under 28 13 euro; under 14 10 euro; residenti Municipio VII Ponente 14 euro; per socio Coop+1 persona biglietto ridotto euro 13 per le repliche dal 5 al 10 luglio; biglietto ridotto euro 15 per le repliche dal 12 al 24 luglio.

Previste riduzioni per gruppi di almeno 15 persone scrivendo a promozione@teatrodellatosse.it

La biglietteria nel Parco di Villa Duchessa di Galliera è aperta nelle sere di spettacolo dalle ore 19.00

L’idea del Teatro della Tosse sarebbe di osare anche di più in futuro: spettacoli fruibili attraverso un percorso in bicicletta. Sarebbe necessaria una deroga alla burocrazia, fanno sapere gli Amici della Villa Duchessa di Galliera: nei parchi storici è vietato l’uso della bici, anche se si tratta di 32 ettari di terreno, il parco più esteso della Liguria. Al momento il progetto Ponente Outdoor si sta occupando del progetto e chissà che non vada in porto.

La stagione estiva del Teatro ha avuto un contributo importante dalla Compagnia di SanPaolo: 230 mila euro.

L’estate della Tosse avrà poi un’altra parte ligure ad Apricale, come tradizione, dopo l’assenza degli ultimi due anni causa pandemia, dal 5 al 15 agosto con lo spettacolo che l’anno scorso era stato proposto alla Villa della Duchessa: Un flauto magico. Omaggio a Emanuele Luzzati.

Inoltre sono diverse le altre produzioni in giro per l’Italia: si parte con la prima nazionale di I treni della felicità di Laura Sicignano al Festival Asti Teatro domani, 24 giugno, per poi concludersi il 10 settembre con il progetto AntropoScene, un percorso etnoantropologico multimediale a cielo aperto a Dolceacqua, Soldano e San Biagio della Cima.