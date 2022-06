Leonardo, la Fim Cisl: “Obiettivi 2021 raggiunti, pagato lo sforzo di tutti i lavoratori”

Genova. Sono stati comunicati in data odierna dalla Direzione aziendale genovese rappresentata dalla Dott. Laura Pampuro per la divisione Elettronica e dal Dott. Stefano Di Noia per la Divisione Cyber, alla RSU ed alle Segreterie territoriali di Fim\Fiom ed Uilm i dati relativi al raggiungimento degli obbiettivi di business 2021 che grazie all’accordo sindacale siglato a Genova nel settembre scorso hanno permesso il raggiungimento di un importante risultato.

“Risultato ottenuto in un momento molto particolare per il contesto all’interno del quale si è operato, ma lo sforzo di tutti i lavoratori ha pagato dimostrando come il lavoro da remoto non abbia assolutamente intaccato la possibilità di fare business”, spiega Cristian Venzano Segretario Generale della Fim Cisl Liguria.

“Le divisioni Elettronica e Cyber presenti sul territorio devono ora sfruttare questo momento positivo per investire maggiormente in risorse umane e progetti d’avanguardia. Occorre dare spazio a menti fresche ed entusiaste, oggi più che mai l’assunzione di giovani diplomati e neolaureati deve esser prioritaria”, sottolinea Marco Longinotti della Fim Cisl genovese. Che aggiunge: “Anche la B.U Automation nonostante le varie le difficoltà affrontate sui mercati internazionali non ha perso terreno, questo dimostra che su questa realtà prevalentemente genovese occorre investire maggiormente affinché rientri a pieno titolo nel core Business di Leonardo”