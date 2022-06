Lavori pubblici, Piciocchi (Vince Genova): “Con i nostri progetti Genova nella short list delle città più attrattive per gli investimenti”

Genova. “Dopo il premio Progetti d’Italia vinto dal Waterfront di Levante, oggi il Sole 24 Ore inserisce Genova nella short list delle 15 città italiane, subito dopo Torino e Verona, con il maggiore potenziale di ingresso per gli investitori, il cosiddetto gateway per gli addetti ai lavori”.

Lo dichiara l’assessore all’Attuazione delle riforme e investimenti finanziabili con il PNRR del Comune di Genova e candidato alle prossime amministrative nella Lista Vince Genova Pietro Piciocchi.

“La classifica è il risultato di più indicatori che rendono Genova tra le città di potenziale interesse a medio e lungo termine e di grande attrattività per capitali internazionali per investimenti in opere di rigenerazione urbana”, aggiunge.

“Tra i meriti che ci vengono riconosciuti dagli esperti del Sole 24 Ore avere una progettualità che ha intercettato i finanziamenti del Pinqua e del Pnrr, una dimostrazione ulteriore della bontà del lavoro svolto e che continueremo a portare avanti per rilanciare quartieri con una visione ambientalmente sostenibile e di restituzione alla città di aree da troppi anni lasciate senza un’identità”, conclude.