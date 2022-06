L’attore americano Stanley Tucci al bar Moretti in centro storico

Genova. Cliente d’eccezione ieri al bar Moretti nel centro storico di Genova: nel locale di via San Bernardo si è presentato Stanley Tucci, attore statunitense di origini italiane. La foto è stata pubblicata sulla pagina Facebook dell’attività.

Il nonno, Stanislao Tucci, era di Marzi, in provincia di Cosenza, mentre la nonna, Teresa Pisani, era nativa di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia). La madre Joan Tropiano era proveniente da Cittanova, in provincia di Reggio Calabria.

Tra le sue interpretazioni più note quelle in Il diavolo veste Prada. Ha vinto due volte il Golden Globe, per Winchell (1998) e Conspiracy – Soluzione finale (2001), grazie al quale ha ricevuto anche una candidatura per lo Screen Actors Guild Award. È stato candidato all’Oscar al miglior attore non protagonista nel 2010 per il film Amabili resti.

Ultimamente fa il giro del mondo alla scoperta dei cibi migliori per la Cnn.