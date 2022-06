Genova. L’artista genovese Martina Vinci è tra gli otto vincitori di Musicultura con il brano “Cielo di Londra” (qui lo puoi ascoltare). L’annuncio è arrivato quest’oggi durante la conferenza stampa di presentazione dell’evento che si svolgerà il 24 e 25 giugno allo Sferisterio di Macerata.

Il brano di Martina è disponibile dal 13 maggio 2022 su tutte le piattaforme streaming e già inserito nella raccolta della manifestazione.

Scritto e composto dall’artista, “cielo di Londra” vede la produzione della stessa cantautrice e di Ginevra Nervi, Add/Mix/Master di Gianmarco Grande, distribuito da The Orchard, edito da Edizioni Curci.

“E’ una grande spinta a uscire finalmente allo scoperto, tirare fuori dal cassetto canzoni, vulnerabilità e vita nella maniera più nuda e autentica possibile – racconta l’artista a proposito della sua esperienza a Musicultura – E’ un contesto splendido, stimolante, umano, attento ad ogni sfumatura. Spero sia l’inizio di tante nuove salite”.

“cielo di Londra” non è un’opera prima assoluta, perché Martina scrive canzoni fin da giovanissima, ma questo brano segna un nuovo capitolo del suo percorso musicale.

Loop station, synth ed effetti vocali, manovrati sapientemente da Martina, creano suoni che si muovono in uno spazio avvincente e avvolgente.

L’amalgama finale la mette la voce, che, da poco più che sussurrata, cresce d’intensità e interpretazione creando nel ritornello il momento di massima attesa.

Un testo mai banale, racconta una dimensione intima, sottolineando i punti deboli dell’essere diventata adulta attraverso i suoi nonostante.

A proposito del suo brano, Martina Vinci racconta: “Dicono che a Londra piova di continuo. Quando ci sono stata io c’era il sole quasi sempre. Da lì è nata ‘cielo di Londra’. È una canzone intima e autobiografica, ma è soprattutto la possibilità di rimettere in discussione tutto e di rileggere il passato in modo nuovo, di trovare il sole dove tutti ti dicono con certezza che non ci sarà”.

BIO:

Genovese, Martina Vinci inizia a scrivere canzoni da giovanissima.

Nel 2011 vince ADMultifestival, l’anno seguente prima e nel 2017 poi, si aggiudica due borse di studio per il CET di Mogol. Tra i premi che Martina mette in bacheca ci sono anche il premio Max Parodi nel 2015 e il premio Zona nel 2017.

Nel 2014 è co-fondatrice di UGA, Unione Giovani Artisti, con cui si impegna a promuovere l’arte emergente a Genova fino al 2018.

Non mancano le esperienze live come l’apertura dei concerti di Dimartino, Pop X, Emanuele Dabbono, Carmen Consli, Max Gazzé e Daniele Silvestri, solo per citarne alcuni.

Proprio in apertura a questi ultimi tre, nell’edizione 2017 di Collisioni Festival, l’artista genovese inaugura la nuova formazione elettroacustica.

A ottobre 2017 entra a far parte del roster degli autori di Edizioni Curci.

A marzo del 2018 riceve un video direttamente da Fiona Apple, che risponde entusiasta al flashmob in metropolitana a lei dedicato sulle note di “Hot Knife”.

Nel maggio 2018 prende parte al disco di beneficenza “Cantautori per Amatrice”, candidato al Premio Tenco, i cui ricavati vengono devoluti alla realizzazione di progetti per la città di Amatrice.

Martina sta attualmente lavorando al suo disco d’esordio, affiancata alle produzioni elettroniche da Ginevra Nervi.

“cielo di Londra” sarà il primo singolo estratto dall’album, scelto fra i brani finalisti di Musicultura nell’edizione in corso.