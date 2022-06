Genova. C’era tutto il gotha della società genovese questa mattina alla chiesa di Sant’Antonio di Boccadasse per dare l’ultimo saluto a Giuseppe Pericu, morto lunedì all’età di 84 anni nel suo appartamento di Albaro. Il sindaco del G8 e di Genova capitale europea della cultura nel 2004 è riuscito a unire tutti nella riconoscenza e nel ricordo di una persona che ha segnato una svolta nella storia recente della città.

Il feretro è stato accompagnato all’interno avvolto dalla bandiera di San Giorgio ed è uscito tra gli applausi dei presenti. “È un sindaco rimasto nel cuore di tutti, per me è stato un esempio – dice il sindaco Marco Bucci a margine della cerimonia – Ricordo due fatti principali della sua carriera. Il primo, Genova Capitale europea della cultura nel 2004 con l’arrivo di tanti fondi e la capacità di saperli gestire, che è una cosa analoga a quella che stiamo vivendo noi. E poi la forza nei momenti di crisi: il sindaco deve rappresentare la città e far vedere che è unita e forte, lui l’ha fatto col G8, io l’ho fatto col ponte. Oggi ci uniamo a tutta la città, io rappresento tutta la città e ho tenuto particolarmente a far sì che sia una cerimonia anche formale perché bisogna che la città riconosca chi l’ha servita per tanto tempo”.

Oltre ai figli Andrea e Silvia e agli amati nipoti, tantissimi i volti noti intervenuti al funerale. Tra gli imprenditori Antonio Gozzi, Edoardo Garrone, Giovanni Novi, Giorgio Mosci. Poi gli assessori delle sue giunte tra cui Arcangelo Merella, Claudio Montaldo, Giorgio Guerello, Luca Borzani. E ancora Ariel Dello Strologo, l’avvocato Luca Lanzalone, il sindacalista Ivano Bosco, l’ex governatore Claudio Burlando. In prima fila, insieme a Bucci e al presidente Giovanni Toti, c’era anche Angelo Guidi, neoeletto presidente del Municipio Bassa Valbisagno per il centrodestra dopo aver collaborato in passato con Pericu, visibilmente commosso.

“C’è un senso di orfanità, ma questo vale per tanti – racconta ai cronisti il figlio Andrea -. Era un uomo che aveva l’attitudine di assumersi le responsabilità in vari ambiti, anche quello familiare. Al di là della fortuna che ha avuto sul 2004 e il G8 che sono stati momenti di visibilità ha cercato di dare una visione per il futuro di Genova che ancora oggi è quella che in parte la nuova amministrazione sta cercando di portare avanti. Ha compreso la vocazione della nostra città. Io non sono un uomo molto equilibrato, lui lo era: la capacità di vedere le situazioni, comprendendo e ascoltando, è la lezione più grande”.

“Abbiamo l’immagine di Pericu che nei giorni del G8 parla a tutti, invitando i manifestanti alla calma: in quel momento si è costruito l’immagine di un sindaco che parla alla sua gente e ai tanti venuti da fuori e tiene i nervi saldi in un momento così tragico”, commenta Claudio Burlando. Che poi ricorda: “L’ho visto pochi mesi fa in salita Santa Caterina, lui scendeva e io salivo, stava benissimo, ci siamo parlati a lungo. È venuto anche a trovarmi in campagna insieme a Piero Fossati e Alessandro Repetto, abbiamo fatto una bella serata insieme. L’ho visto come al solito, vivace e attento, lavorava tantissimo. Abbiamo perso un grandissimo uomo e un grandissimo politico”. Cosa manca del suo modo di fare politica? La competenza, il sorriso, la gentilezza, saper tenere tutti insieme uniti. Tutte doti davvero molto rare in un uomo solo”.

A Boccadasse i funerali di Giuseppe Pericu

Noi abbiamo condiviso due mandati in comitato portuale, lo ricordo come un grande uomo del dialogo, autore assieme a Giuliano Gallanti del patto per il lavoro portuale in vigore ancora oggi – aggiunge Ivano Bosco della Cgil -. Un particolare interlocutore per la creazione di un piano regolatore portuale, che è ancora in vigore. Discuteva con tutti, con i sindacati, i terminali sti, e credo che Genova gli debba molto. E poi è stato il sondaco che ha firmato l’accordo di programma nel 2005 per la trasformazione delle acciaierie. Sapeva ascoltare e capire in anticipo le trasformazioni della città, era una persona di prospettiva.