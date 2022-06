La “Sala delle Donne” al Ducale, sabato la presentazione del libro sulle protagoniste genovesi

Genova. Sabato 11 giugno alle ore 18, al Salone dei resilienti presso il cortile maggiore di Palazzo Ducale sarà presentato il libro Protagoniste Genovesi – La Sala delle Donne al Ducale, editore De Ferrari.

Dalla Galleria delle Donne che hanno fatto l’Italia a Montecitorio, alla Sala delle Donne di Palazzo Ducale a Genova, fortemente voluta e realizzata da Luisa Cecchi Famiglietti, presidente di Terziario Donna Confcommercio.

Il libro è un’antologia di testi che apre la stagione genovese della collana Mnemosine – Donne nell’ombra, diretta da Simonetta Ronco, docente universitaria e scrittrice.

Un omaggio a 14 protagoniste, genovesi di nascita o di adozione. Artiste, professioniste, patriote, connotate dalla passione per il proprio lavoro, per un ideale, per una missione, avendo così contribuito significativamente al progresso materiale e spirituale della società.

Intervengono gli autori: Maria Teresa Bisso, Domenico Carratta, Angela Valenti Durazzo, Caterina Falcone, Serafina Funaro, Rosa Elisa Giangoia, Alessandra Giordano, Valeria Maione, Federico Mereta, Alessandra Revello, Annalisa Rimassa, Simonetta Ronco, Emanuela Schenone, Antonella Traverso.

Saranno presenti Paolo Odone, presidente di Confcommercio Genova e dell’Aeroporto di Genova, e Francesco Cozzi, garante di ateneo dell’Università di Genova, già procuratore capo di Genova.