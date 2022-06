La ricerca: “Crociera vacanza ideale per desiderio di normalità, riposo e divertimento”

Liguria. Sono 22 milioni le persone in Italia che in questi giorni si stanno interrogando sulle modalità e la destinazione delle loro vacanze estive. Altri 10 milioni hanno già deciso e un ulteriore gruppo, composto da poco più di tre milioni di individui, afferma di non dover prendere alcuna decisione poiché si reca sempre nello stesso posto.

Sono alcune delle indicazioni che provengono da una recente ricerca commissionata da Costa Crociere a Human Highway e condotta su un campione di 1.082 italiani maggiorenni. La vacanza estiva è sinonimo di riposo (40%), mare e spiaggia (41% e 29% rispettivamente), divertimento e vita all’aperto (entrambi al 21%). Oltre al relax, descritto anche come “non fare niente” e apprezzato dal 40% degli italiani, tra gli ingredienti di una vacanza ideale si distingue la buona cucina (per il 48% degli intervistati), la visita a luoghi di rilievo artistico-culturale (38%), il giusto equilibrio tra la socialità e il ritiro nella tranquillità (37%), da modulare secondo le esigenze del momento, e il modello all-inclusive (36%), che consente di vivere le giornate senza pensieri.

Ai principali ingredienti della vacanza ideale seguono una serie di elementi accessori, singolarmente meno sentiti dei precedenti: conoscere nuove persone, più avvertito tra gli uomini rispetto alle donne; poter invitare altre persone nel viaggio o nel soggiorno, più richiesto dai giovani under 35; scoprire ogni giorno un posto diverso; e, infine, avere un servizio che propone e organizza le attività di ogni giorno, un’opzione più apprezzata dalle persone anziane. Questi aspetti secondari della vacanza, quando sono analizzati nel loro insieme assumono una maggior importanza, perché interessano il 60% del totale campione della ricerca.

In un secondo momento è stato fatto notare agli intervistati, pari a un potenziale di circa 10 milioni di italiani, che il mix degli ingredienti che hanno segnalato come ideali per la propria vacanza è soddisfatto da una crociera. A questa affermazione, la reazione più frequente è stata la curiosità (46%), seguita dalla sorpresa (talvolta incredulità) per il 22% degli intervistati. Solo un individuo su dieci ha affermato di saperlo già, segnalando con questo di essere consapevole che la crociera sia la vacanza ideale per sé. L’incidenza di questi casi è più che doppia tra coloro che dichiarano di aver già fatto esperienza di crociera e conferma la loro soddisfazione nei confronti di questo format di vacanza.

Le persone che considerano l’idea di fare una crociera nei prossimi 12 mesi sono circa 4 milioni e vedono nell’esperienza la possibilità di “staccare la spina” dalla routine quotidiana, vivere la dimensione del viaggio e della scoperta e, infine, passare dei giorni in un luogo affascinante, sicuri che vivranno emozioni che ricorderanno a lungo.

Alcuni temi di attualità frenano la progettazione delle vacanze e l’attribuzione di un budget adeguato. Più del Covid e della guerra in Ucraina, che risultano forti inibitori della vacanza per il 20% della popolazione, sono la paura di una recessione (27%) e il timore dell’inflazione (41%) a frenare la progettualità degli italiani. E’ probabile che queste considerazioni possano spiegare il fatto che il 45% degli intervistati non ha ancora definito un progetto preciso e che il 25% metta in dubbio la vacanza stessa per quest’estate.

La situazione rilevata tra gli italiani è la peggiore rispetto agli altri paesi analizzati nella ricerca: l’incidenza degli italiani che mettono in dubbio la propria vacanza estiva è superiore a quella di Spagna, Francia, Germania, Svizzera e Austria.

Viceversa, la quota di popolazione che ha già deciso le proprie vacanze è inferiore in Italia rispetto a tutti gli altri cinque paesi in cui è stata svolta l’indagine.

In Italia, il desiderio di tornare alla vita normale, come nell’era pre-Covid, è diffuso come negli altri paesi e stimola il desiderio di una vacanza. Tuttavia, il timore di recessione e inflazione misurato tra gli italiani è il più elevato dei sei paesi esaminati. Questo, però, non spegne il sogno di una crociera tra i cittadini del nostro Paese: 4 milioni di persone esprimono il desiderio di fare una crociera nei prossimi dodici mesi, con un’incidenza doppia rispetto a quella rilevata in Spagna e in Francia. Il segmento di italiani più propensi alla crociera mostra una leggera prevalenza femminile ed è particolarmente concentrato nella fascia tra 35 e 44 anni.