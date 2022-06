La nuova certificazione ISO 50001 di Coopservice

In Coopservice è da tempo avviato un percorso di sostenibilità che ci ha condotto, attraverso diverse fasi di studio ed ottimizzazione, ad introdurre diverse metodologie nelle procedure di erogazione dei nostri servizi: utilizzo di prodotti ecologici certificati, di attrezzature e mezzi a basse emissioni, di materiali riciclati/ riciclabili, sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, ricorso a metodologie di lavoro che riducono l’uso di agenti chimici inquinanti e limitano gli sprechi, implementazione di soluzioni energetiche da fonti rinnovabili, risparmio ed efficientamento energetico.

Queste sono alcune delle prassi che adottiamo per ridurre la nostra impronta ecologica, ma sono anche parte integrante delle soluzioni che offriamo ai nostri clienti e integriamo nelle loro strategie di sostenibilità ambientale.

Per questo abbiamo già avviato un ambizioso progetto per lo sviluppo di una strategia di decarbonizzazione che ci vedrà impegnati, nell’arco temporale di due-tre anni, in un percorso di misurazione e identificazione dei fattori che determinano la nostra ‘corporate carbon footprint’ per arrivare a definire obiettivi di riduzione realistici e fattibili e le strategie verso la carbon neutrality.

Crediamo fortemente nell’importanza di implementare attivamente un processo di miglioramento continuo dell’efficienza energetica ed è per questo motivo che Coopservice si è dotata di un Sistema di Gestione dell’Energia certificato secondo la norma ISO 50001:2018.

Tale approccio sistemico offre vantaggi misurabili e trasparenti, promuovendo valutazioni estese all’intera catena del valore al fine di perseguire una sempre più performante prestazione energetica.

La ISO 50001:2018 insieme alla UNI CEI 11352:2014_ESCo (Energy Service Company) già ottenuta è un ulteriore passo avanti per arricchire il nostro set di certificazioni in ambito energetico.