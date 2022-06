La Liguria riconoscerà l’identità delle persone transgender sugli abbonamenti del trasporto pubblico

Genova. La Liguria riconoscerà l’identità delle persone transgender negli abbonamenti del trasporto pubblico locale. È il frutto dell’accordo raggiunto tra maggioranza e opposizione a partire da un ordine del giorno presentato dal capogruppo del Pd Luca Garibaldi.

Col documento approvato all’unanimità dal Consiglio regionale la giunta Toti si impegna a valutare, di concerto con le aziende di trasporto pubblico locale, la definizione “di procedure idonee a garantire l’erogazione di abbonamenti nominativi e verificabili alle persone transgender che riportino il proprio nome di elezione o procedure di controllo per preservare la privacy e la dignità della persona, eventualmente anche prevedendo corsi di formazione rivolti agli addetti al controllo”.

Nell’ordine del giorno si ricorda che “si definiscono persone transgender quelle per le quali la propria identità di genere, ossia l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, non corrisponde al sesso biologico. Tale situazione è indipendente dall’aver concluso un percorso di transizione che permette la rettifica dei documenti anagrafici. Non tutte le persone transgender concludono un percorso di transizione, e comunque il tempo necessario per concludere il percorso e ottenere la rettifica dei documenti è tale che per un lungo periodo di tempo le persone potrebbero avere un aspetto maschile e sui documenti un nome femminile o un aspetto femminile e un nome maschile sui documenti”.

“Le persone transgender solitamente adottano un nome d’elezione rispecchiante la propria identità di genere, che differisce necessariamente dal nome anagrafico se non si è concluso un percorso di transizione, e in questo caso riferirsi a loro col nome anagrafico, il cosiddetto deadnaming, è causa di disagio e profondamente irrispettoso del percorso individuale. A causa di questa situazione spesso viene lesa la privacy delle persone transgender in quanto costrette a fare coming out forzato nel momento in cui devono dimostrare la propria identità a delle persone estranee”, si precisa ancora nel testo del provvedimento.

“Un passo in avanti verso la difesa dei diritti, la riduzione delle discriminazioni, il rispetto dell’identità di genere e della privacy – commenta Luca Garibaldi – Con l’ordine del giorno si apre un percorso per valutare le procedure più idonee per garantire l’erogazione di abbonamenti nominativi e verificabili alle persone transgender con il proprio nome di elezione. Inoltre si prevede la possibilità di corsi di formazione del personale addetto al controllo per garantire la tutela della privacy. In questo modo le persone transgender non sarebbero costrette a fare coming out forzato nel momento in cui devono dimostrare la propria identità a delle persone estranee”.