La Campese vince i play off di Prima Categoria

Campo Ligure. La Campese vince (2-1) la decisiva gara con lo Sporting Club Aurora, aggiudicandosi la classifica finale dei play off.

La squadra di mister Andrea Meazzi, dopo aver fatto il proprio dovere, attende notizie positive riguardo ad un possibile ripescaggio in Promozione.

La doppietta, che permette alla Campese di vincere l’incontro, porta la firma del solito Giovanni Criscuolo, autentico fenomeno per questa categoria, dimostratosi, ancora una volta, decisivo sotto porta.

La Campese è da elogiare in blocco per l’eccellente campionato disputato e per essere riuscita ad eliminare, nella gara che porta al girone finale una pericolosa avversaria come il Savona.