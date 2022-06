Iren Genova Quinto, un altro rinforzo: Petar Mijuskovic

Genova. L’Iren Genova Quinto comunica il nome del terzo innesto per la prima squadra che affronterà il campionato di Serie A1 2022/2023. Dopo Francesco Massaro e Willy Molina arriva in biancorosso anche Petar Mijuskovic. Montenegrino, classe 1999, arriva dal club greco Glyfada, dopo esperienze anche nel campionato francese, dove nella stagione 2020/2021 è stato il secondo miglior realizzatore con ben 61 reti all’attivo.

“Giocare nel campionato italiano è sempre stato un sogno per me, sin da quando ho iniziato a praticare questo sport – sono le sue prime parole da giocatore biancorosso –. Sarà quindi un privilegio giocare con e contro i più grandi giocatori della storia e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e vedere dove mi porta. Credo sia una grande opportunità per me e non voglio sprecarla, lavorando sodo insieme ai miei compagni di squadra, che spero di conoscere presto, per portare in alto il Quinto”.

“Petar è un attaccante puro, proprio quello che ci serviva – commenta il tecnico Luca Bittarello –. Ha fatto tanti gol nelle scorse stagioni, è un giovane di grande prospettiva che ha tanta voglia di farsi vedere e sono convinto che qui troverà i migliori presupposti per farlo”.