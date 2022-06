Investe coppia di motociclisti allo svincolo di Recco e fugge: arrestato 30enne

Genova. Un uomo di 30 anni, residente a Recco, è stato identificato e arrestato dalla polizia stradale perché accusato di aver causato un grave incidente stradale ed essere fuggito senza soccorrere i feriti.

L’episodio risale a sabato sera intorno alle 21 allo svincolo del casello di Recco. Il 30enne, secondo quanto ricostruito dagli agenti della Polstrada che hanno visto le telecamere del casello e ascoltato un testimone, sarebbe uscito dal casello guidando all’impazzata e tamponando violentemente un’auto che a sua volta è finita contro la moto senza poter frenare in tempo.

Il giovane è poi fuggito abbandonando il veicolo poco distante dal luogo dell’incidente dove nel frattempo erano arrivati i soccorsi. I due motociclisti sono stato ricoverati in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova, il marito è al momento in gravi condizioni in prognosi riservata

Lo svincolo era rimasto chiuso per almeno un’ora per consentire i rilievi della stradale che anche grazie alle telecamere sono riusciti a risalire al pirata della strada. Ieri mattina il 30enne, che ha precedenti per guida in stato di ebbrezza, è stato arrestato dalla Polizia stradale. E’ accusato dal sostituto procuratore Paola Crispo di lesioni gravissime e fuga dopo incidente. Domani mattina la convalida davanti al gip.