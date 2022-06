Inizio di giornata all’insegna del traffico sulle autostrade liguri: code e rallentamenti

Liguria. Inizio di giornata in salita, o meglio in coda, per gli automobilisti sulle autostrade liguri. Sono già diversi, infatti, i chilometri di coda e i rallentamenti che si registrano in particolare in A10 e A26.

In A10, al momento, il sito di Autofiori segnala un veicolo in avaria a Feglino, in direzione Francia.

Presenti anche: rallentamenti di 1km tra Imperia est ed Arma di Taggia (in direzione Francia) causa lavori; rallentamenti di 1 km tra Andora e San Bartolomeo (in direzione Francia) causa lavori; rallentamenti di 1km tra Spotorno e Feglino (in direzione Francia) causa lavori.

Ma è sulla A26 che si stanno registrando i maggiori disagi. Al momento, è presente una coda di 1km tra Voltri e Masone (in direzione Gravellona Toce) e di 5km tra Masone e Voltri (in direzione Genova Voltri); coda di 3km, infine, tra Ovada e Masone (in direzione Genova Voltri).