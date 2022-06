Incidente mortale in sopraelevata, la vittima è Harold Enrique Cadena Cabrera

Genova. Si chiamava Harold Enrique Cadena Cabrera il giovane di 26 anni morto a causa dell’incidente che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava come passeggero ieri dopo le 23 in Sopraelevata, direzione Ponente, all’altezza del Terminal Traghetti.

Avrebbe compiuto 27 anni in agosto, era nato a Guayaquil in Ecuador e risiedeva in via Bobbio nel quartiere di Marassi. A guidare la moto che si è schiantata un giovane di 25 anni di nazionalità peruviana le cui condizioni di salute non sono preoccupanti anche se al pronto soccorso è stato valutato con codice arancione.

I soccorritori hanno tentato a lungo di rianimare il giovane, ma dopo un’ora di manovre il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso del ragazzo.

Nello schianto alcuni effetti personali dei coinvolti (casco e un asciugamano) sono caduti dalla sopraelevata e una pattuglia della polizia locale è stata inviata in via di Francia per preservarli.

I primi rilievi della polizia locale hanno evidenziato che il conducente ha perso il controllo autonomamente. Verranno effettuati ulteriori accertamenti.