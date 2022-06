Incidente mortale, il conducente dello scooter era ubriaco con tasso alcolemico di 2,90

Genova. Un tasso alcolemico di 2.90 grammi per litro, altissimo, quasi sei volte il massimo consentito dalla legge. Questo il risultato degli esami effettuati sul giovane conducente dello scooter su cui viaggiava come passeggero Harold Enrique Cadena Cabrera (26 anni), morto dopo la caduta ieri sera in Sopraelevata, direzione Ponente, all’altezza del Terminal Traghetti.

C.E.P.M., 25 anni, di nazionalità peruviana, era dunque ubriaco e attualmente si trova all’ospedale Villa Scassi, piantonato e in buone condizioni di salute. Il giovane è indagato per omicidio stradale aggravato per stato di ebbrezza e nelle prossime ore potrebbe essere arrestato.

La vittima avrebbe compiuto 27 anni in agosto. Harold Cadena era nato a Guayaquil, in Ecuador, e risiedeva in via Bobbio nel quartiere di Marassi. Per più di un’ora i soccorritori del 118 hanno provato a rianimarlo mentre era in arresto cardiaco, ma alla fine hanno potuto solo constatare il suo decesso.

L’incidente è avvenuto ieri sera poco dopo le 23.00 all’altezza del Terminal Traghetti, sulla carreggiata in direzione Ponente. Sul posto gli agenti della polizia locale che hanno subito avviato indagini per accertare la dinamica. Ancora in corso gli approfondimenti con la visione delle immagini delle telecamere per escludere del tutto il coinvolgimento di altri veicoli nell’impatto.