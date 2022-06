Incidente e auto in avaria in sopraelevata, traffico in tilt in direzione ponente

Genova. Mattinata difficile per la viabilità genovese con code e rallentamenti sulla principale arteria viaria della città, vale a dire la sopraelevata Aldo Moro.

Sono infatti segnalate code e rallentamenti sulla carreggiata a monte in direzione ponente, dove prima si è verificato un incidente in zona Di Negro, e poi il guasto di un’auto in coda, questa volta ad altezza di via Turati.

Sul posto gli agenti della locale che stanno cercando di far scorrere in qualche modo il traffico. Nel frattempo si registrano anche rallentamenti in direzione levante sul Lungomare Canepa e sulla Guido Rossa, mentre sono in fase di ultimazione gli interventi in via Cornigliano interessata questa mattina da un incidente.