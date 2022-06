Incidente allo svincolo di Recco sulla A12, due persone in codice rosso al San Martino

Genova. Due persone sono state ricoverate d’urgenza la scorsa notte al pronto soccorso di San Martino a seguito di un incidente stradale avvenuto sulla A12 presso lo svincolo di Recco.

Ancora da capire l’esatta dinamica. Secondo le prime ricostruzioni il mezzo su cui stavano viaggiando è uscito di strada urtando il guardrail e finendo in mezzo alla rampa. Immediato l’intervento dei soccorsi, che dopo aver medicato sul posto i feriti hanno optato per il trasferimento in ospedale.

L’incidente è avvenuto poco prima delle 21 e ha causato disagi per la viabilità. Lo svincolo è rimasto chiuso per almeno un’ora prima di riaprire a senso unico alternato. Sulla tratta si sono registrate code e rallentamenti.