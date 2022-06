Incendio al Lagaccio, 40enne intubato e portato in codice rosso al San Martino

Genova. La scorsa notte verso le 2, un incendio è scoppiato in via del Lagaccio, nell’omonimo quartiere, coinvolgendo una persona rimasta poi gravemente intossicata dal fumo sprigionato dalla combustione, tanto da essere trasportata in codice rosso al San Martino di Genova.

Ancora da capire le dinamiche dell’incidente: secondo quanto riferito dai soccorritori, la vittima sarebbe un uomo di circa 40 anni, non italiano, e forse senza fissa dimora, rimasto avvolto dalle fiamme scaturite nel suo giaciglio, forse a causa di una sigaretta rimasta accesa.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento il modesto incendio in pochi istanti. Più preoccupanti le condizioni dell’uomo, che medicato sul posto e a causa di una grave forma di intossicamento è stato prima intubato e poi trasportato in codice rosso al San Martino di Genova in condizioni critiche.