Incendio a Taggia, ancora in corso le operazioni di bonifica: pompieri genovesi sempre sul posto

Taggia. A quasi 48 ora dall’inizio dell’incendio, sono ancora in corso le operazioni di bonifica per mettere in sicurezza tutta la zona ed evitare che le fiamme possano in qualche modo tornare a fare paura.

Questo è quello che sta succedendo a Taggia, in valle Argentina, dove domenica scorsa è scoppiato un enorme incendio che ha devastato decine di ettari di macchia mediterranea, mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi liguri: sul posto hanno operato decine di vigili del fuoco, arrivati da tutta la regione e dal Piemonte, e diversi canadair, alcuni arrivati da Roma.

Solo a termine della giornata di ieri l’incendio è stato domato, grazie anche a condizioni meteo più favorevoli. Questa mattina sono partite le operazioni di bonifica dei versanti, con la ricerca e lo spegnimento di eventuali nuovi focolai sotto cenere. Per questo motivo alcune squadre genovesi sono rimaste operative in zona.