Busalla. Hanno lavorato per diverse ore i vigili del fuoco di Busalla per l’incendio di una cascina in via Costalovaia

Le fiamme hanno divorato l’intera costruzione ma senza coinvolgere nessuna persona.

Per la completa estinzione è stato necessario ricorrere a un escavatore per la rimozione dei resti e procedere così spegnimento degli ultimi focolai