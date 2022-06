In Usa la Corte Suprema cancella l’aborto come diritto garantito, Toti: “Salto nel passato più oscuro”

Genova. Un passo indietro di 50 anni. Ma a gran parte dell’opinione pubblica sembrano secoli. Dopo che nel 1973 la sentenza Roe vs Wade della Corte Suprema Usa sancì la protezione costituzionale del diritto all’aborto, oggi, la stessa Corte – attualmente a maggioranza conservatrice – ha ribaltato quel pronunciamento.

La sentenza consente ai singoli Stati americani di introdurre leggi fortemente restrittive, o addirittura abolitive, dell’interruzione di gravidanza.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato: “Oggi è un giorno triste per il Paese, la Corte suprema Usa ha portato via un diritto costituzionale.

Biden parla di “tragico errore” e di “ideologia estrema” nel massimo organo giudiziario americano.

Già nel prossimo mese in 13 Stati americani altamente conservatori il divieto all’aborto entrerà in vigore, in altri 26 Stati si prevede l’adozione di leggi proibizioniste.

Gli attivisti pro-diritti e la galassia femminista, ma non solo loro, temono che a questo punto l’aborto, negli Stati dove sarà vietato, sia una possibilità alla portata soltanto delle donne che potranno permettersi economicamente di viaggiare verso altri Stati (come quello di New York che ha invece garantito che non cambierà nulla”).

Quanto sta accadendo negli Usa sta avendo una cassa di risonanza in tutto il mondo. Sui social si moltiplicano le campagne contro la decisione della Corte Suprema, vista come un organo da inquisizione medievale da centinaia di migliaia di utenti.

Deluso e indignato anche il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti: “La decisione della Corte Suprema USA che cancella l’aborto come diritto garantito dalla Costituzione americana è un salto nel passato più oscuro” scrive stamani sui social.

“Una assurda scelta ideologica che non difende, come qualcuno crede, il diritto alla vita, ma mette a rischio quella di tante donne, specie nelle fasce più deboli della popolazione, che torneranno a rivolgersi al mercato clandestino delle interruzioni di gravidanza”. “L’America per me è sempre stata un faro di democrazia e diritto. Che delusione”, conclude Toti.