Genova. Applausi calorosi, in un Teatro Carlo Felice con qualche vuoto, per la prima del Turco in Italia, ultima opera della stagione. Protagonisti i giovani dell’Accademia di alto perfezionamento e inserimento professionale per cantanti lirici. Il titolo resta in scena sino al 16 giugno.

Una buona prova di tutto il cast, con margini di miglioramento, sotto la direzione di Sesto Quatrini che ha adattato alle voci le cadenze dell’opera e ha dato un ritmo incisivo a tutta l’opera. I risultati sono stati apprezzabili, con qualche parte in cui forse è mancato l’equilibrio tra orchestra e voci dal punto di vista uditivo per lo spettatore negli assieme.

Un Turco “giovane”, dicevamo, esaltato da una regia che ha messo a frutto un allestimento che non invecchia mai: quello di Emanuele Luzzati con i sempre coloratissimi costumi di Santuzza Calì. Il teatro nel teatro funziona alla grande e del resto la presenza del poeta sulla scena era di certo un suggerimento. Il regista Italo Nunziata ha avuto un’idea che è piaciuta parecchio: inserire in scena cinque Pulcinella (Andrea Bagossi, Alessandro Percuoco, Marcello Tindiglia, Fabrizio Carli, Edoardo Girpi), a riprendere i figurini delle scenografie, che diventano parte del gioco teatrale: spostando le parti mobili delle scenografie, facendo capriole o muovendo la sfera della zingara Zaida.

Ottima la presenza scenica di tutti i componenti del cast a partire da un Omar Cepparolli (Selim) che quasi ricordava Kabir Bedi di sandokaniana memoria. Iolanda Massimo è stata una Fiorilla brillante e sicura. Francesco Auriemma e Antonio Mandrillo hanno interpretato bene la parte del marito e dell’amante traditi. Applauditissimi anche Nicola Zambon (il poeta Prosdocimo), Gabriella Ingenito (Zaida) e Matteo Straffi (Albazar).

Alla prima uno sciopero della Cgil ha impedito al pubblico di vedere lo spettacolo con gli effetti luce studiati da Luciano Novelli.

guarda tutte le foto 8



Il Turco in Italia al Teatro Carlo Felice

Moltissimi i giovani in sala, frutto della collaborazione tra Teatro e Iren: l’esperimento per portare a teatro i più giovani e formare il pubblico di domani sta avendo successo.