Il “Tempio del Bobolo” davanti alla Nord a Marassi: lo sfottò tra tifoserie arriva anche su Google Map

Genova. Vicino allo stadio Luigi Ferraris, a Marassi, a pochi metri dalla Nord e dal monumento dedicato a Vincenzo Spagnolo, esiste da qualche giorno il “Tempio del Bobolo”, luogo di interesse classificato come centro spiritico.

Nulla di reale, diciamolo subito, ma tutto virtuale e inventato. Ma non per questo meno tagliente e ‘fastidioso’. E’ questo infatti l’ultimo colpo della goliardia tra le tifoserie di Genoa e Samp, il cui duello portato avanti a furia di colpi bassi sbarca anche su Google Map, dove da qualche giorno mano doriana ha inserito un nuovo ‘pin’, chiamandolo appunto così, Tempio del Bobolo, facendo riferimento all’iconico appellativo che la metà del cielo rossoblù da di sé stessa, il Popolo Rossoblù, appunto, con l’iniziale tramutata in B, evidente riferimento alle sorti sportive di questa stagione.

Autore dell’inserimento l’utente “Misteridellaterra” il cui account ha collezionato altri contributi, tra cui un “Lo Stadio degli AmeriCani”, con foto meme di piazzale Kennedy, e una cartolina della gradinata Sud. Un goliarda seriale praticamente.

A condire il meta-affronto una foto caricata qualche giorno fa dove di vedono cartonati e striscioni con bare e lettere B, lumini e croci, relative alla ‘festa’ organizzata dai tifosi blucerchiati alla fine del campionato, con tanto di funerale, appoggiate ad un muro che sembra essere quello di Palazzo Ducale. Un esempio di sfottò 2.0, che ci porta la goliardia anche nel mondo virtuale. Anche perchè nel mondo reale c’è poco da ridere per entrambe le parti.