Il sottomarino Nazario Sauro chiude per restyling, sarà di nuovo visitabile dal 13 luglio

Genova. Lunedì 13 giugno 2022 il museo galleggiante S518 partirà dopo diversi anni di servizio nella Darsena, alla volta dell’Arsenale Militare della Spezia dove verranno effettuati dei lavoro di ripristino del natante. Il 12 giugno sarà l’ultimo giorno di apertura al pubblico prima del breve restyling. Il sommergibile Nazario Sauro sarà nuovamente visitabile a partire da mercoledì 13 luglio; per l’occasione e fino al 31 luglio, giorno del 19°compleanno del Galata Museo del Mare, saranno realizzate diverse iniziative speciali in Darsena e in Museo. Dal 13 giugno al 12 luglio i visitatori del Galata Museo del Mare, acquistando il biglietto d’ingresso al Museo, avranno accesso al nuovo Museo delle Migrazioni Italiane (Mei) allestito alla vicina Commenda di San Giovanni in Prè.

Trainato sia all’andata che al ritorno da rimorchiatori del Porto di Genova, una volta arrivato nel bacino dell’Arsenale della Marina Militare di La Spezia, S 518 verrà liberato dalle incrostazioni che si sono accumulati in dieci anni nelle acque della Darsena; ripitturato nel rispetto delle specifiche storiche della Marina Militare e dotato di un sistema di protezione catodica contro le correnti galvaniche che attaccano i natanti in acqua, provocando la corrosione dello scafo. Particolare cura sarà dedicata alla pulizia dell’elica in bronzo. Oltre la ripitturazione sarà l’occasione per eseguire alcuni piccoli lavori di carpenteria, sempre nello spirito di conservazione della storicità del mezzo. La movimentazione e il trasferimento sono a cura di diversi sponsor e partner.

I lavori di restauro costeranno quasi 140 mila euro e saranno sostenuti dal Mu.MA, Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni.

La ripartenza dalla Spezia, salvo condizioni meteo avverse, è prevista la mattina del 7 luglio per arrivare in Darsena la sera. Dal 7 al 12 luglio saranno previsti i lavori di montaggio delle strutture di protezione degli ingressi in banchina e il ripristino del collegamento e degli impianti a terra.

Il pubblico potrà salire nuovamente a bordo dal 13 luglio, per festeggiare l’occasione e il 19° compleanno del Galata Museo del Mare saranno previste diverse attività per il pubblico.