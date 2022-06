Il sindaco Bucci ai genovesi: “Vogliamo continuare a far crescere la città. Il primo progetto? La metropolitana”

Genova. A tre giorni dal voto per le amministrative il sindaco di Genova Marco Bucci ricorda il lavoro fatto dalla sua amministrazione e lancia il suo appello ai genovesi affinché gli consentano di guidare la città per altri cinque anni.

“La città è cambiata molto – dice – siamo passati dal declino alla crescita e vogliamo che questa crescita continui per riportare Genova ad essere una città internazionale dove è bello abitare, lavorare e trascorrere il tempo libero e dove cittadini imprese e associazioni possono raggiungere i loro obiettivi”. Il sindaco crede in “una città dalle pari opportunità per tutti” che non significa “essere tutti uguali ma partire tutti dallo stesso punto e consentire ai più capaci di ottenere i migliori risultati. In questo modo possiamo redistribuire le ricchezza acquisita e fare in modo che la città diventi sempre più ricca”.

L’obiettivo principale del sindaco Bucci per i prossimi 5 anni è, come ha già ribadito in diverse occasioni, “che tutti i fondi per le infrastrutture che siamo riusciti a ottenere vengano spesi nella nostra città per creare quell’infrastruttura che ci serve per diventare una grande città internazionale”.

Tra gli altri impegni che il primo cittadino prende nei confronti della città c’è quello di aumentare le manutenzioni ordinarie: “Raddoppieremo gli investimenti nella manutenzione – assicura – spendendo nei prossimi 5 anni un miliardo che consentirà fra l’altro di far lavorare le aziende genovesi con conseguenti ricadute economiche e occupazionali”.

Il primo progetto che Bucci vuole veder diventare realtà? “Sicuramente la metropolitana – dice senza esitazione – vogliamo triplicare la metropolitana. I progetti ci sono e sono completamente finanziati e vogliamo che entro la fine della prossima ‘consigliatura’, cioè entra i prossimi 5 anni i genovesi possano prendere la metropolitana da Prato fino a Brin e poi fino a Rivarolo e da Prato a Sampierdarena. Tutto questo utilizzando i progetti e i fondi che siamo riusciti a conquistare sia con il Pnrr ma con il Ministero”.

L’appello del sindaco uscente ai genovesi è chiaro: “Ai genovesi dico che ci aspetta un voto importante. Dovranno scegliere tra quelli che hanno fatto tantissime cose in città, dal ponte San Giorgio alla demolizione della diga di Begato a un nuovo piano per le case popolari, lo skymetro e la nuova diga e i signori del no che sono contro tutte queste opere, compresa la gronda. Noi non vogliamo che i signori del no abbiano la possibilità di frenare il moto e la crescita che abbiamo messo in piedi per la città, noi vogliamo continuare a crescere per costruire quella città internazionale che vogliamo per noi e soprattuto per le giovani generazioni”.