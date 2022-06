Il presidente del consiglio regionale Medusei incontra il direttore dell’Usr Ponticello

Genova. Oggi pomeriggio il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei ha incontrato nel proprio ufficio, in via Fieschi 15, a Genova, Antimo Ponticiello, nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale al quale ha illustrato i progetti, rivolti ai giovani, già avviati e quelli in itinere.

«L’Assemblea legislativa ha instaurato da tempo un proficuo rapporto con le istituzioni scolastiche della Liguria – dichiara il presidente Medusei – per contribuire al processo di formazione e di cultura civica dei nostri ragazzi e stiamo ulteriormente implementando, con nuove iniziative, questo percorso: nei mesi scorsi abbiamo siglato un protocollo di intesa con lo stesso Ufficio scolastico regionale – spiega – in tema di educazione alla legalità e in tempi brevi saranno offerte nuove opportunità anche agli studenti universitari attraverso l’istituzione di un premio di laurea o dottorato per la valorizzazione della figura del Milite Ignoto».

Al termine dell’incontro il presidente Medusei ha consegnato al direttore dell’Ufficio scolastico regionale il Crest in ardesia dell’Assemblea legislativa.