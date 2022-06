Il genovese Alessandro Pitto nominato nuovo presidente di Fedespedi

Genova. Alessandro Pitto – socio e amministratore delegato di Casasco & Nardi, impresa di spedizioni internazionali di Genova – è il nuovo presidente di Fedespedi (Federazione nazionale delle Imprese di Spedizioni internazionali) per il triennio 2022-2025.

La nomina è avvenuta oggi – martedì 21 giugno 2022 – nell’ambito dell’assemblea generale della federazione, tenutasi a Milano.

Alessandro Pitto, che succede a Silvia Moretto (presidente per un mandato, dal 2019 al 2022), è il 17° presidente nella storia di Fedespedi. È impegnato in ambito associativo da oltre vent’anni: in Spediporto è stato presidente per due mandati (fino al 2022) ed è stato vicepresidente di Fedespedi dal 2019 ad oggi.

Il nuovo presidente, Alessandro Pitto, ha ringraziato la presidente uscente Silvia Moretto per il lavoro svolto negli ultimi anni, tutto il sistema associativo per la fiducia accordatagli e il neoeletto consiglio direttivo per l’impegno assunto e per la sfida raccolta insieme: “Fedespedi si è presentata a questo appuntamento ed alle sfide che la attendono dopo un triennio di intenso lavoro, che ne ha rafforzato il posizionamento e la visibilità presso gli stakeholders di riferimento. Questo lavoro non deve essere disperso, ma al contrario proseguito, capitalizzando l’esperienza delle persone che lo hanno condotto, unendola all’entusiasmo dei colleghi più giovani che vorranno partecipare alla vita associativa: questo è lo spirito con cui comincio questa nuova sfida”.

Questi i nuovi eletti nel Consiglio Direttivo di Fedespedi:

Domenico de Crescenzo – Manuel Scortegagna – Andrea Brighenti – Ciro Spinelli – Mauro Da Ros – Paolo Maderna – Guglielmo Davide Tassone – Andrea Patrone – Luca Elio Spallarossa – Andrea Fontana – Angelo Colombo – Andrea Giachero – Claudio Poggi Longostrevi – Mario Bartoli.

Questi i nuovi eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti:

Giancarlo Saglimbeni – Giuseppe Bianculli – Nicola Laureana.

Questi i nuovi eletti nel Collegio dei Probiviri:

Costantino Volpe – Alberto Bartolozzi – Marco Migliorelli.