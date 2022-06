Il centro sociale Terra di Nessuno è di nuovo occupato, questa sera assemblea e concerto

Genova. A poche ore dalla chiamata alle urne per le comunali e nel bel mezzo del “silenzio elettorale”, a fare rumore, al Lagaccio, è il ritorno dell’occupazione del centro sociale Terra di Nessuno.

Le donne e gli uomini che per anni hanno gestito gli spazi di via Bartolomeo Bianco 4 hanno rotto i sigilli e sono tornati laddove Amiu e il Comune hanno ripulito tutto per dare vita, in futuro, a uno spazio polifunzionale che comprende un’isola ecologica, laboratori e parco verde.

L’annuncio della nuova occupazione e dell’organizzazione – nella serata di sabato 11 giugno – di un’assemblea pubblica, una cena sociale e un concerto – è arrivato attraverso i social. Messaggio arrivato anche agli agenti della digos di Genova che stanno seguendo la vicenda.

“Ci poniamo come interlocutori del qualsivoglia nuovo sindaco eletto a governare la città – scrivono gli attivisti – per far in modo che questo spazio sia assegnato a una delle nostre associazioni già legalmente costituite“.

“Pensiamo che il progetto di isola ecologica che ha portato allo sgombero del centro sociale sia insensato e degradante per il nostro quartiere – continua la nota – cosi come la “funivia” pensata del sindaco uscente, come l’abbandono del riassetto degli spazi dell’ex caserma Gavoglio”.

“Il nostro quartiere e la città hanno bisogno di luoghi di socialità alternativa e critica, fuori dalle logiche di profitto dell’industria del divertimento che il sindaco uscente ci ha imposto nel quinquennio trascorso”, concludono dal Tdn.

Il Tdn era stato sgomberato a inizio ottobre 2021 con un blitz della polizia locale, dopo anni di tentativi e annunci da parte dell’amministrazione di centrodestra a causa della grave morosità degli occupanti relativamente alle utenze, e lo sgombero stesso era diventato uno dei gagliardetti da puntare sul petto per la stessa amministrazione. A inizio campagna elettorale era stata soprattutto la Lega a rivendicare l’operazione come un successo.