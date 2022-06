Il centro Anidra venduto per 220mila euro: “Continueremo le nostre attività”

Genova. I terreni e gli immobili del Centro Anidra di Borzonasca a seguito di regolare asta giudiziaria, tenutasi in data 16 giugno 2022, sono stati venduti per un valore di 220.050 euro. La tenuta è balzata al centro della cronaca a seguito della morte di Roberta Repetto causata da una infezione derivante un’operazione chirurgica fatta all’interno del centro.

La donna, che aveva un melanoma, fu curata con tisane e meditazione e morì molti mesi mesi dopo, nell’ottobre del 2020 all’ospedale San Martino di Genova dopo aver patito atroci dolori, senza che il medico che le aveva asportato il neo, eseguisse una biopsia.

Oggi la notizia della vendita di tutta l’area: “Questa notizia ci rende felici – commenta Francesca, Portavoce del Centro Anidra, come riporta Levante News – in quanto, con l’acquisto dei terreni e dei fabbricati da parte di persone a noi vicine, viene garantita la continuità del nostro lavoro e del nostro impegno, adesso e per gli anni a venire. Pertanto, le numerose attività che si svolgono al Centro Anidra continuano e continueranno regolarmente senza alcun tipo di interruzione”.

Purtroppo abbiamo visto persone auspicarsi che avremmo dovuto fare le valigie. Ci spiace deluderle, ma è opportuno ricordare ancora una volta che eventuali responsabilità penali sono personali, non riguardano e non possono riguardare la vita di tante persone che qui lavorano con onestà e sacrificio, e che eventuali sentenze di colpevolezza non sono di competenza né dei social network né di certa stampa a senso unico. Ringraziamo chi ha deciso di presentare l’offerta poiché questa acquisizione consentirà a tutti coloro che lavorano qui, ai soci e agli ospiti, di continuare le loro attività adesso e in futuro a tempo indeterminato”.