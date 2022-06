Il 9 luglio a Recco arriva Happy Kids Party, la festa dedicata ai bambini

Recco. Sabato 9 luglio arriva a Recco l’Happy Kids Party organizzato dal Civ Recco on-line e da Ascom Recco col contributo e il patrocinio del Comune di Recco e la collaborazione della Pro Loco.

“Si può considerare il numero zero, siamo partiti da niente, con tante altre idee e quello che abbiamo costruito possiamo dire soddisfi pienamente le nostre aspettative. La scelta del sabato 9 luglio è stata strategica perché trattasi del week end del Triathlon ed in questo modo offriremo qualcosa di particolare anche a quei genitori che arriveranno in Città per la gara sportiva. L’obiettivo finale è ovviamente quello di creare presupposti di indotto per le attività economiche della città, e creare intrattenimenti per i bambini vuol dire direttamente portare a Recco le famiglie. Ringraziamo il Comune di Recco per aver accolto favorevolmente le nostre proposte ed il sostegno accordato e la Pro Loco per la grande collaborazione”, commentano Alice Diena di Ascom e Manuela Francalanci del Civ di Recco on-line.

Happy Kids Party 2022 prevede un programma che coinvolge in vari orari le più diverse categorie commerciali, che potranno allungare le loro aperture, insieme ai bar, focaccerie, ristoranti, gelaterie e pubblici esercizi in genere. Sabato 9 luglio, a partire dal tardo pomeriggio, la Città di Recco offrirà una serie di intrattenimenti sparsi per le vie, piazze e portici cittadini nel cuore del centro commerciale. Raccontastorie, trampolieri, clown, scacchiere giganti, trucca bimbi, scambi di giochi vari, musica, clown e magie e altri vari intrattenimenti. Alla sera in piazza Nicoloso, nell’area pedonale antistante il Palazzo Comunale, in una grande arena con tappeto rosso e sedie a platea, verrà offerto uno straordinario spettacolo che stupirà gli spettatori, per rendere memorabile nei più piccoli il ricordo di questa suggestiva serata trascorsa a Recco.

Anche il sindaco Carlo Gandolfo approva la scelta delle associazioni commerciali cittadine: “Mancava qualcosa mirato ai bambini e questo evento organizzato da Ascom e Civ va a completare quanto già parte dell’estate recchese, a partire dai grandi spettacoli musicali sul lungomare organizzati dall’amministrazione comunale per arrivare alle tanto attese feste patronali, alle serate gastronomiche e agli eventi sportivi”.