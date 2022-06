Il 17 giugno comitati e associazioni protestano a Tursi: “Non chiamateci ‘signor no’, chiediamo di essere ascoltati”

Genova. Dal comitato che dice no alla costruzione della nuova funivia per Begato sopra il quartiere del Lagaccio a quello contro la cementificazione a Nervi, da chi si oppone al Terzo Valico a chi vuole condizioni di vita migliori in lungomare Canepa, e poi gruppi di cittadini di Staglieno, Terralba, Carignano, Trasta, Certosa e via dicendo: 25 soggetti, tra comitati e associazioni – ma il numero è in continuo aggiornamento – si danno appuntamento davanti a palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, per questo venerdì 17 giugno alle 18.

Per mettere subito in chiaro che anche se il voto alle urne ha promosso le politiche e strategie della giunta Bucci il dissenso continuerà a manifestarsi e a manifestare “per denunciare opere e progetti calati dall’alto e per chiedere a gran voce che le scelte dell’amministrazione vengano prese nell’interesse comune di chi abita la città e non in nome di interessi particolari”, si legge nel volantino con il quale la rete di comitati e associazioni chiama a raccolta i genovesi.

“Un presidio volto ad accendere l’attenzione sui numerosi progetti urbanistici che stanno compromettendo la vivibilità, la salubrità e la qualità dell’ambiente in molti quartieri – prosegue la nota – un’iniziativa promossa da quei soggetti che troppo spesso sono stati additati come contrari a ogni tipo di cambiamento, restii al progresso e costantemente critici nei confronti del cosiddetto governo del fare in nome di un perenne no espresso a priori”.

“Soggetti che invece riuniscono migliaia di cittadine e di cittadini che vogliono dire sì a una società a misura d’uomo, a una società ecosostenibile, a una società che mette al primo posto salute, prevenzione e ambiente.

“Una trasversale e variegata galassia di associazioni e comitati uniti da un comune senso di giustizia sociale, ambientale ed economica che vuole sostenere tutte quelle iniziative che hanno come obiettivo il miglioramento delle condizioni di vita di chi abita la nostra città e che reclama una partecipazione più attiva e diretta alle scelte pubbliche che troppo spesso invece vengono calate dall’alto”, dicono i promotori dell’iniziativa.

“Cogliamo con interesse le parole del sindaco Bucci pronunciate a valle delle elezioni, cioè Sarò il sindaco di tutti indipendentemente da quello che hanno votato i cittadini, indipendentemente se siano andati a votare o no, lo ritengo il messaggio principale, nella speranza che non siano solo parole vuote ma che si traducano in fatti concreti”, conclude il volantino.

Tutte le realtà che aderiscono alla manifestazione

Associazione Amici di Ponte Carrega

Associazione MobiGe ODV

Associazione Quelli del Ponte Morandi

Circolo Nuova Ecologia Genova

Comitato Liberi Cittadini di Certosa

Comitato Cittadini Banchelle

Comitato contro la cementificazione di Terralba

Comitato Difesa del Parco dei Forti e delle Mura di Genova

Comitato Lungomare Canepa

Comitato Nervi 2022 no ZTL

Comitato NO Terzo Valico

Comitato Officine Sampierdarenesi

Comitato SìTram Genova

Comitato Sotto il Ponte

Comitato spontaneo Trasta Fegino

Comitato Tutela Ambientale Genova

Comitato Vie Ardoino Landi

Comitato via Vecchia e strade limitrofe

Gruppo spontaneo “Con i piedi per terra”

Medici per l’Ambiente ISDE Genova

Movimento indipendente dei Cittadini per Carignano

NO alla cementificazione di Nervi

Radice Comune APS

Rete cittadina Insieme per la Salute di tutti

WWF Genova Città Metropolitana